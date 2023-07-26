Політика

14:53 26.07.2023

На пленарному засіданні ВР не вистачило депутатів для результативного голосування – нардеп

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На пленарному засіданні ВР не вистачило депутатів для результативного голосування – нардеп

Пленарне засідання Верховної Ради у середу тривало годину, оскільки для результативного голосування у залі парламенту не було необхідної кількості народних депутатів, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Сьогоднішнє засідання ВР продовжувалося годину. Тому що в залі не було депутатів, в першу чергу монобільшості", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Народна депутатка розповіла, що парламент розглядав поправки до законопроєкту №7588 про управління землями державних підприємств.

"Й коли правки закінчилися - засідання закрили. Бо на результативне голосування в залі не було депутатів", - наголосила Геращенко.

Вона також розповіла, що на засіданні не було проведено тестової реєстрації народних депутатів, як це було під час попередніх пленарних засідань.

Як повідомлялося, для результативного голосування за законопроєкти необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку.

 

Теги: #рада #геращенко #євросолідарність

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