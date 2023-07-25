Новопризначений посол Німеччини запевнив у готовності німецького уряду посилювати військову та економічну допомогу Україні

Новий посол Німеччини в Україні Мартін Єгер під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Миколою Точицьким запевнив у готовності німецького уряду посилювати військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, під час зустрічі Точицький поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та наголосив на важливості отриманої допомоги з боку Німеччини.

Зі свого боку Єгер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського та питанню продовольчої безпеки.

Як повідомлялося, 20 липня заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіна Єгера.