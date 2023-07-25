Політика

14:40 25.07.2023

У ЄС наголошують на важливості "балтійського коридору" для вивезення українського зерна

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У ЄС наголошують на важливості "балтійського коридору" для вивезення українського зерна

Єврокомісія (ЄК) отримала листа членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна і відповість на нього, заявив офіційний представник ЄК Адальберт Янц.

"Усі коридори солідарності важливі. Комісія повністю віддана тому, щоб покращувати кожен із цих коридорів. Зокрема балтійський коридор є важливим коридором", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

При цьому представник ЄК додав, що до відповіді на цей лист Єврокомісія не виступатиме з попередніми коментарями для ЗМІ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас у понеділок у спільному листі закликали Європейську комісію зміцнити альтернативний маршрут експорту українського зерна через країни Балтії.

У вівторок у Брюсселі засідає Рада ЄС із сільського господарства, яка, зокрема, за словами Навіцкаса, розглядає питання експорту українського зерна через Євросоюз, зокрема через країни Балтії.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок заявив журналістам, що Москва вважає суверенним правом балтійських держав використовувати свої порти для експорту українського зерна, але ці канали постачань не мають застосовувати у військових цілях.

 

Теги: #зерно #єврокомісія

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