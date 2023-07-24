Політика

14:29 24.07.2023

Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

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Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

Російські обстріли української інфраструктури на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі і впливають на глобальну продовольчу безпеку, наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Я рішуче засуджую нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", - написав Йоганніс у твіттері у понеділок.

Як повідомлялося, в ніч проти понеділка російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Унаслідок влучань зафіксовано руйнування ангарів із зерновими та резервуарів для інших вантажів, в одному з виробничих приміщень сталася пожежа. Семеро мирних жителів постраждали.

Близько 15 ударів, зокрема, було завдано по місту Рені Одеської області, що стоїть на березі Дунаю, яким проходить державний кордон із Румунією. За даними ЗМІ, ударами зруйновано три склади із зерном. Пошкоджено вікна будівель і споруд у порту "Рені", були локальні займання.

 

Теги: #дунай #румунiя #обстріли #йоганніс

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