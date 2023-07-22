Зеленський обговорив зі Столтенбергом нагальні для України та світу проблеми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким обговорив, зокрема, першочергові кроки для розблокування чорноморського "зернового коридору".

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО. Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський у телгерам-каналі.

"Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору"", - зазначив президент України.