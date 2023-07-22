Політика

16:18 22.07.2023

Зеленський обговорив зі Столтенбергом нагальні для України та світу проблеми

1 хв читати
Зеленський обговорив зі Столтенбергом нагальні для України та світу проблеми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, з яким обговорив, зокрема, першочергові кроки для розблокування чорноморського "зернового коридору".

"Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО. Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки", - повідомив Зеленський у телгерам-каналі.

"Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору"", - зазначив президент України.

 

Теги: #столтенберг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 22.07.2023
Кримський міст залишається ціллю

Кримський міст залишається ціллю

00:08 22.07.2023
Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

Зеленський бачить певні шляхи виходу із зернової кризи

21:03 21.07.2023
Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

19:08 21.07.2023
Зеленський провів нараду щодо "політики героїв"

Зеленський провів нараду щодо "політики героїв"

19:00 21.07.2023
Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Ердоганом

Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Ердоганом

23:25 20.07.2023
Кабінет Міністрів має підтримати Нацбанк у його позиції щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам" – Зеленський

Кабінет Міністрів має підтримати Нацбанк у його позиції щодо "фінансової установи, що належить російським олігархам" – Зеленський

23:01 20.07.2023
Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

Зеленський попросив прем'єр-міністра розглянути питання заміни міністра культури та інформаційної політики Ткаченка

11:50 20.07.2023
У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

У Росії немає ракет, які були б сильнішими за волю українців перемогти, - Зеленський

20:05 19.07.2023
Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

20:03 19.07.2023
Зерно, знищене російськими ракетами в ніч на 19 липня, призначалося для відправки в Китай

Зерно, знищене російськими ракетами в ніч на 19 липня, призначалося для відправки в Китай

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

ОСТАННЄ

Глава ЦРУ Бернс стане членом кабінету Байдена

РФ використовує маніпуляції та завдає ударів по українській інфраструктурі для підриву західної підтримки України

Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

У РФ є очікування від Заходу щодо "зернової угоди" - Ердоган

Порошенко: У відповідь на чорноморський терор путіна потрібно блокувати російський експорт через Босфор

МЗС України викликало посла Киргизстану у зв'язку з використанням киргизької юрисдикції для обходу санкцій проти РФ

Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

Українцям у 2023 році доступні без віз 146 країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА