Порошенко: У відповідь на чорноморський терор путіна потрібно блокувати російський експорт через Босфор

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що блокування російського експорту через турецьку протоку Босфор може стати рішучою відповіддю для РФ, якщо вона продовжить здійснювати атаки на портові об'єкти і кораблі.

"Світ має дати рішучу відповідь Росії за її терористичні акти в Одесі та знищення українського зерна, що поставляється Україною в рамках зернової угоди", - передає сайт партії "Європейська солідарність" слова Порошенка в інтерв'ю британському телеканалу GB News.

Він наголосив, що ціллю російських ракетних обстрілів була не лише портова інфраструктура, а й цивільні житлові будівлі, в результаті чого були поранені мирні мешканці та є загиблі.

"Це демонстрація того, що росія є терористичною державою, і росія атакує не тільки Україну, росія атакує і використовує продовольство як зброю та шантажує голодом увесь світ. Країни Африки, країни Близького Сходу, країни Азії зазнали підвищення цін на продукти відразу після того, як росія перекрила зерновий коридор і атакувала 60 тис. тон, які були підготовлені для відправлення в Китай. росія почала мінувати акваторію українського порту безконтрольними мінами, які повністю заблокували будь-які комерційні судна у Чорному морі", - сказав Порошенко.

За його словами, відповідь світу має бути рішучою і негайною, оскільки "навіть для тих країн, які сумніваються у своєму ставленні до російської участі у війні, тепер є точні докази того, наскільки небезпечний путін для всього світу. І ціллю стало не лише зерно для Китаю, не тільки порт, а це ще й консульство Китаю в Одесі".

Порошенко заявив, що РФ має отримати чіткий меседж, навівши приклад останнього, "наприклад, якщо росія продовжуватиме нападати на портові об’єкти і якщо вони атакуватимуть будь-які цивільні кораблі, оскільки вони заявили, що вони розглядатимуть будь-які цивільні кораблі як військову ціль, ми можемо заблокувати всі російські вантажі через канал Босфор до Середземного моря".

"Це 50% російського експорту, експорту нафти. Росія повинна зрозуміти, що в нас є інструмент покарати її, і тільки рішучі дії можуть зупинити Путіна", - наголосив він.

Порошенко також зазначив, що існують варіанти відновлення дії зернових угод. Серед інструментів у розпорядженні України, які могли б посприяти цьому, він назвав роль президента Туреччини Ердогана і генерального секретаря ООН Гутерреша, вказавши, що "тепер потрібно продемонструвати їхню рішучість перед можливим візитом Путіна в Анкару. Я досить оптимістично налаштований, що якщо ми будемо рішучими і єдиними, Ердоган, як і раніше, зможе розблокувати зерновий коридор для українського зернового потенціалу".

"Тому що ми експортували за той час, поки діяв зерновий коридор, понад 30 мільйонів тон зерна, врятувавши від голоду мільйони людей. А зараз у нас найбільше падіння. Ми маємо можливості і готові експортувати 50 мільйонів тон. Без цього світовий продовольчий ринок був би дестабілізований. Я сподіваюся, що в серпні ми зможемо вирішити це питання, якщо ми зможемо знайти дієвий інструмент щодо путіна, в тому числі блокування Босфору для російських товарів", - резюмував Порошенко.