Політика

18:22 20.07.2023

Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

2 хв читати
Судова заборона діяльності "ОПЗЖ" виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Судова заборона діяльності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) унеможливлює визнання народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку зазначеної політсили у зв'язку з достроковим складенням повноважень Тетяною Плачковою, повідомляє пресслужба секретаріату Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

"ЦВК визнала заборону діяльності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку зазначеної політичної партії згідно із законом України "Про вибори народних депутатів України", – йдеться в повідомленні.

У ЦВК зазначили, що під час розгляду цього питання було взято до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року про заборону діяльності "ОПЗЖ", залишене в силі постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційної народної депутатки Тетяни Плачкової.

Плачкову 2019 року було обрано народним депутатом від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя". 15 березня 2022 року вона вийшла з фракції "ОПЗЖ", а у травні вступила до новоствореної депутатської групи "Відновлення України". У березні 2020-го Плачкова входила до складу "делегації" "ОПЗЖ", яка в Москві провела зустріч із головою Держдуми В'ячеславом Володіним і його заступником Олексієм Гордєєвим.

13 липня 2023 року голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко зареєстрував у парламенті проєкт постанови №9489, у якому запропонував достроково припинити депутатські повноваження Плачкової у зв'язку з її особистою заявою про складання мандата. Сама нардеп однією з причин прийнятого рішення зазначила сімейні обставини.

Теги: #цвк #депутати #опзж #плачкова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 14.07.2023
Нардепка Плачкова склала мандат

Нардепка Плачкова склала мандат

14:20 15.06.2023
ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

16:59 31.05.2023
Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

14:47 28.03.2023
ЦВК визнала Никорак нардепом, обраною за списком "Європейської солідарності"

ЦВК визнала Никорак нардепом, обраною за списком "Європейської солідарності"

08:04 16.03.2023
Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

17:05 02.03.2023
ЦВК не визнала наступних у списку після Королевської та Волошина народними депутатами через судову заборону діяльності "ОПЗЖ"

ЦВК не визнала наступних у списку після Королевської та Волошина народними депутатами через судову заборону діяльності "ОПЗЖ"

16:58 02.03.2023
ЦВК зможе призначити проміжні вибори нардепів у колишніх округах Трухіна і Солода після скасування воєнного стану в Україні

ЦВК зможе призначити проміжні вибори нардепів у колишніх округах Трухіна і Солода після скасування воєнного стану в Україні

12:30 02.03.2023
СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

15:15 06.02.2023
Верховна Рада достроково припинила повноваження Абрамовича із "ОПЗЖ"

Верховна Рада достроково припинила повноваження Абрамовича із "ОПЗЖ"

16:46 03.02.2023
Арахамія назвав прізвища трьох нардепів від "ОПЗЖ", яким Верховна Рада достроково припинить повноваження

Арахамія назвав прізвища трьох нардепів від "ОПЗЖ", яким Верховна Рада достроково припинить повноваження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

ВР пропонують закликати президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Нардепка Плачкова склала мандат

НАТО заохочує Путіна продовжувати війну, вважає Курт Волкер

ОСТАННЄ

Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

Українцям у 2023 році доступні без віз 146 країн

Популярність британського прем'єра досягла мінімуму з моменту обрання

Київ виділив на допомогу військовим частинам понад 1млрд 103 млн гривень, забезпечивши всі офіційні запити

ЄС працює з ООН і Туреччиною, щоб переконати Москву переглянути рішення про вихід із Чорноморської зернової ініціативи - дипломат

Рада ЄС на засіданні в четвер обговорить українські потреби в протистоянні російській агресії

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

Глава МЗС Великої Британії: Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА