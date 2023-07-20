Політика

15:47 20.07.2023

Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

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Прем'єр України назвав недружнім і популістським кроком плани Польщі блокувати українське зерно

Намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна до ЄС у нинішній критичній ситуації є недружнім і популістським кроком, що сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Закликаємо партнерів та Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Це солідарність не лише з Україною, а й зі світом, який потребує нашого зерна", - написав глава українського уряду у твіттері в четвер.

Він наголосив, що зрив Росією зернової ініціативи, її дії зі знищення інфраструктури чорноморських портів роблять ситуацію для України та для світового ринку продовольства ще більш критичною.

Теги: #зерно #польща #шмигаль

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