Політика

14:34 17.07.2023

Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із "зернової угоди"

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Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із "зернової угоди"

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн засудила припинення з боку Росії Чорноморської зернової ініціативи, "незважаючи на зусилля ООН і Туреччини".

"ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу", - заявила глава ЄК у понеділок у твіттері.

Вона також повідомила, що ЄС продовжить сприяння вивезенню агропродовольчих товарів з України на світові ринки через "коридори солідарності".

Як заявила журналістам у понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, російська сторона в понеділок направила Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо продовження Чорноморської зернової угоди.

"Росія сьогодні офіційно повідомила турецькій та українській сторонам, а також Секретаріату ООН про заперечення проти продовження угоди", - сказала вона.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі на два місяці (наразі термін дії закінчується 17 липня).

Теги: #зерно #урсула_ляєн #зернова_угода

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