Туреччина підтримує розширення НАТО для забезпечення глобальної стабільності - адміністрація турецького президента

Туреччина, як засвідчив вільнюський саміт НАТО, і далі залишатиметься сильним партнером альянсу у розв'язанні загальних проблем безпеки, включно з географічним розширенням блоку, заявив глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттін Алтун.

"Туреччина бере активну участь у протистоянні викликам, що виникають, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО. У майбутньому Туреччина продовжить залишатися вірним союзником і найважливішим партнером у нових ініціативах альянсу", - написав він у статті для журналу Middle East Eye.

Він додав: "Туреччина вважає, що розширення альянсу є ключем до міцного миру і стабільності в усьому світі".

Водночас чиновник пояснив, що Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти конкретної країни, а для того, щоб перетворити альянс на всеосяжну організацію безпеки, яка допоможе досягти стабільності".

Алутн заявив, що Туреччині, яка контролює географічний сухопутний міст між Сходом і Заходом і водні шляхи до Чорного моря, "вкрай важливо перебувати в західному таборі".

"Давня і глибока прихильність Туреччини НАТО захистила Європу. Її постійна участь життєво важлива для безпеки континенту", - написав він.

Чиновник запевнив, що "Анкара буде і надалі залишатися партнером НАТО у вирішенні загальних проблем альянсу", додавши, що це буде здійснюватися "відповідно до вимог її національної безпеки".