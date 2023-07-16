Президент Угорщини прийняла запрошення Зеленського і в серпні відвідає Україну - ЗМІ

Президент Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і візьме участь у майбутньому засіданні Кримської платформи 23 серпня у Києві, повідомляє угорський новинний портал "Телекс" у неділю з посиланням на інформацію, отриману в дирекції комунікацій президентського Палацу Шандора.

"Це також означає, що глава угорської держави може ще раз особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться в повідомленні.

У Палаці Шандора додали, що Новак перед поїздкою до Києва відвідає Закарпатську область, де разом з етнічними угорцями, які там проживають, візьме 20 серпня участь у святі короля Святого Стефана.

У 2022 році Угорщину на Кримській платформі 2022 року представляв державний секретар Петер Старай, відповідальний за політику енергопостачання та безпеки в Міністерстві закордонних справ і торгівлі. Він заявляв про непохитну підтримку України з боку Угорщини і про те, що головна мета Угорщини - встановлення миру.

У виданні зазначають, що відтоді "кілька речей ускладнили дипломатичні відносини Угорщини та України", зокрема те, що Новак від березня так і не підписала декларацію, яка вітає нового посла України в Угорщині Федора Шандора. "Доки цього не станеться, Федір Шандор, який служить солдатом-добровольцем, а також викладає в Ужгородському національному університеті, не зможе обіймати свою посаду", - наголошується в повідомленні.

"Телекс" повідомляє, що цього тижня інше угорське видання "Індекс" із посиланням на близьке до президента дипломатичне джерело написало, що Новак відкладає підписання заяви про прийняття нового українського посла, оскільки вже кілька місяців нібито не може зв'язатися із Зеленським.

Президент Угорщини зустрічалася з главою Української держави востаннє 26 листопада 2022 року.