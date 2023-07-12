Ніхто не торгуватиме членством України в НАТО з будь-ким - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відчув під час роботи саміту НАТО "однозначність у тому, що Україна буде в НАТО".

"Ніхто членством у НАТО не торгуватиме з будь-ким, що це буде реально політичне рішення, яке ґрунтуватиметься на безпековій ситуації в Україні. Я не знаю, чи всі відверті зі мною до кінця і чи все правдиво, але ми віримо партнерам, тому що ми маємо жити з вірою в союзників, які сьогодні нам допомагають перемогти в цій війні", - сказав він на пресконференції у Вільнюсі в середу.

За словами Зеленського, "ми отримали потужні оборонні підтвердження, вони для нас дуже важливі. І третє, я вважаю, що все це привело до логічної точки в нашій сьогоднішній зустрічі - гарантії безпеки. Це декларація щодо гарантій безпеки в Україні".

"Що дуже важливо, що в цих гарантіях безпеки ми зберегли дуже важливий момент. Те, що в декларації написано - це гарантії безпеки на шляху України до НАТО. Це дуже важливий момент, я дуже радий, що ми цього не втратили, союзники підтримали і наша команда попрацювала", - сказав Зеленський.