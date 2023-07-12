Політика

18:52 12.07.2023

Зеленський за підсумками розмови з Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

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Зеленський за підсумками розмови з Байденом: Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з президентом США Джозефом Байденом обговорив із ним питання військової підтримки України та бачення досягнення перемоги.

"Дуже хороша, сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше", - написав Зеленський у твіттері у середу.

"Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", - додав глава Української держави.

 

Теги: #байден #зеленський

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