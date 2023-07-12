Країни G7 оголосили про початок двосторонніх переговорів щодо формалізації підтримки України

Країни "Великої сімки" оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки країни.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною з метою формалізації - через двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами - нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - ідеться в тексті Спільної декларації на підтримку України, оприлюдненому в середу на сайті президента України.

"Ми доручимо нашим командам негайно розпочати ці дискусії. Кожен із нас працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на "забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну наразі і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом продовження надання: безпекової допомоги й сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами; підтримка подальшого розвитку оборонно-промислової бази України", - ідеться в тексті.

Ця допомога включатиме "тренування і навчання українських збройних сил; обмін розвідданими та співпрацю; підтримку ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, зокрема для протидії гібридним загрозам".

Країни "Великої сімки" здійснять "зусилля з реконструкції та відновлення, з метою створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку".

"У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії ми маємо намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків. Ми маємо намір, згідно з нашими відповідними правовими та конституційними вимогами, надати Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, накласти на Росію економічні та інші витрати, а також консультуватися з Україною щодо її потреб під час здійснення нею права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй", - ідеться в тексті.