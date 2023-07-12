Політика

16:51 12.07.2023

Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

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Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

Країни G7 оголошують спільну декларацію підтримки України, щоб дати зрозуміти, що наша підтримка триватиме довго і в майбутньому, заявив у Вільнюсі на церемонії оголошення декларації G7 про підтримку України президент США Джо Байден.

"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн і будь-яка інша країна, яка бажає брати участь, вестимуть переговори про довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки з Україною та щодо неї", - сказав він.

"Ми збираємося допомогти Україні побудувати потужну, дієздатну оборону на суходолі, в повітрі та на морі, яка стане силою стабільності в регіоні і стримування будь-яких загроз. Я хочу подякувати своїм колегам-лідерам G7 і президенту Зеленському за їхню роботу, спрямовану на те, щоб це сталося. Я гадаю, що це сильна заява, потужна заява про нашу прихильність Україні, яка захищає свою свободу сьогодні та будує майбутнє. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно", - заявив Байден.

Теги: #україна #байден #g7

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