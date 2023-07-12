Політика

16:49 12.07.2023

Це значна перемога у сфері безпеки України - Зеленський про Декларацію G7

1 хв читати
Це значна перемога у сфері безпеки України - Зеленський про Декларацію G7

Президент України Володимир Зеленський оголосив про отримання гарантій безпеки на шляху до НАТО.

"Сьогодні є гарантії безпеки України на шляху до НАТО, важливий пакет гарантій безпеки. Сьогодні ми узгоджуємо з країнами "великої сімки" рамки безпекових гарантій, які будуть розширені за рахунок домовленостей з нашими ключовими партнерами, двосторонніх і багатосторонніх угод", - заявив він у середу у Вільнюсі, виступаючи на церемонії оголошення декларації G7.

"Українська делегація привозить додому значну перемогу у сфері безпеки для України, для нашої країни, для нашого народу, для наших дітей. Це відкриває для нас абсолютно нові безпекові можливості. І я дякую всім, хто зробив це можливим", - заявив він.

Теги: #нато #g7 #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 12.07.2023
Розпочалася зустріч президентів України та США

Розпочалася зустріч президентів України та США

16:51 12.07.2023
Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

16:49 12.07.2023
Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

16:45 12.07.2023
G7 ініціює декларацію про підтримку України

G7 ініціює декларацію про підтримку України

16:43 12.07.2023
ЄС буде ключовим партнером G7 у гарантуванні безпеки та забезпеченні розвитку України - фон дер Ляєн

ЄС буде ключовим партнером G7 у гарантуванні безпеки та забезпеченні розвитку України - фон дер Ляєн

16:15 12.07.2023
Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс - Зеленський

Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс - Зеленський

15:54 12.07.2023
Стефанішина: Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки

Стефанішина: Підсумкова заява держав-членів НАТО не принесла ясності, такої важливої для нашої спільної безпеки

14:59 12.07.2023
Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

Гарантії безпеки для України можуть бути підписані на саміті НАТО у 2024 році - Єрмак

14:35 12.07.2023
Столтенберг: Навчання українських пілотів розпочнеться вже цього літа, що дасть змогу поставити потім винищувачі F-16

Столтенберг: Навчання українських пілотів розпочнеться вже цього літа, що дасть змогу поставити потім винищувачі F-16

14:17 12.07.2023
У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

У Вільнюсі на рівні глав держав та урядів країн-членів альянсу розпочалося перше засідання Ради Україна-НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми допоможемо Україні побудувати потужну оборону на суходолі, у повітрі та на морі - Байден на оголошенні декларації G7

Это значительная победа в сфере безопасности Украины – Зеленский о Декларации G7

G7 ініціює декларацію про підтримку України

ЄС буде ключовим партнером G7 у гарантуванні безпеки та забезпеченні розвитку України - фон дер Ляєн

Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс - Зеленський

ОСТАННЄ

Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту

Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

Саміт НАТО: РФ повинна негайно припинити війну проти України та вивести війська з її території

НАТО поклало на Росію відповідальність за війну проти України, яка підірвала глобальну безпеку - підсумкове комюніке

Порошенко: Спільне завдання НАТО й України - визначити чіткі умови членства в альянсі, які треба виконати до саміту у Вашингтоні

Сунак та Ердоган обговорили питання, пов'язані з Чорноморською зерновою ініціативою

Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру - Шольц

Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА