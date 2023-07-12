Політика

16:15 12.07.2023

Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс - Зеленський

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Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс - Зеленський

Для України важливо, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не просто партнерства, написав у телеграм-каналі в середу президент України Володимир Зеленський.

"Усі ми потребуємо визначеності, зокрема інституційної визначеності. І дуже добре, що Рада Україна-НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Для нас важливо, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не просто партнерства", - написав він.

"Поки ми йдемо до членства в НАТО, Україна потребує дієвих гарантій безпеки – саме на шляху в альянс", - зазначає Зеленський.

"Зараз маємо відповідний пакет гарантій, і я прошу вас підтримати та приєднатись до нього. Наразі зафіксовано, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно Плану дій щодо членства. І це справедливо. Дякую вам за це визнання", - написав він, звертаючись до членів ради Україна-НАТО.

Він звернув увагу на формулювання щодо "умов", до яких мають дійти, щоб отримати запрошення в НАТО. "Абсолютна більшість наших людей розраховує на конкретику щодо цих умов. Ми сприймаємо їх саме як безпекові умови. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, доки триває війна. Але потім це буде наша спільна сила – коли Україна приєднається до альянсу", - написав також Зеленський.

 

Теги: #україна_нато #зеленський

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