Політика

18:37 11.07.2023

Порошенко: Спільне завдання НАТО й України - визначити чіткі умови членства в альянсі, які треба виконати до саміту у Вашингтоні

1 хв читати
Порошенко: Спільне завдання НАТО й України - визначити чіткі умови членства в альянсі, які треба виконати до саміту у Вашингтоні

Глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликає визначити чіткі умови членства України в альянсі, які треба виконати до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Членство України в НАТО - це поразка Путіна й перемога України, це єдиний формат не лише української, а і глобальної безпеки. Про це у Facebook пише Петро Порошенко. Він закликає визначити чіткі умови членства України в альянсі, які треба виконати до наступного саміту НАТО у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Європейської солідарності" у вівторок.

"Це серйозне завдання, яке має спільно виконати НАТО, але й Україна. Мають бути чіткі умови членства та їх виконання! Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб виконати ці умови впродовж року до Вашингтонського саміту альянсу. Ми здатні на неможливе і доводили це неодноразово з 2014 року", - цитує Порошенка пресслужба політичної сили.

"Чекаємо від світових лідерів і альянсу конкретних умов, бо не маємо права, щоб Вільнюс став пародією на Бухарест. Тому що наслідки можуть бути ще гіршими", - пише Порошенко.

 

Теги: #нато #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 11.07.2023
Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

Комюніке саміту НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику РФ

19:43 11.07.2023
Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

19:34 11.07.2023
Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту

Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту

19:26 11.07.2023
Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

19:13 11.07.2023
Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

19:13 11.07.2023
НАТО поклало на Росію відповідальність за війну проти України, яка підірвала глобальну безпеку - підсумкове комюніке

НАТО поклало на Росію відповідальність за війну проти України, яка підірвала глобальну безпеку - підсумкове комюніке

18:13 11.07.2023
НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

16:26 11.07.2023
Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО

Зеленський прибув до Вільнюса, де відбувається саміт НАТО

13:20 11.07.2023
Зеленський стурбований обговоренням у Вільнюсі формулювань щодо запрошення України до НАТО без часових рамок

Зеленський стурбований обговоренням у Вільнюсі формулювань щодо запрошення України до НАТО без часових рамок

12:22 11.07.2023
Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

Стефанішина: Доки триває повномасштабна війна, про членство в НАТО не може йтися, але Україна націлена на період після її завершення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту

Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен

Саміт НАТО: РФ повинна негайно припинити війну проти України та вивести війська з її території

Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру - Шольц

Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

ОСТАННЄ

Саміт НАТО: РФ повинна негайно припинити війну проти України та вивести війська з її території

Сунак та Ердоган обговорили питання, пов'язані з Чорноморською зерновою ініціативою

Країни G7 ухвалять декларацію про безпеку України після настання миру - Шольц

Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

Іншого варіанту, окрім перемоги, не існує - заступник мера Києва Крищенко з передової

Порошенко: Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО

Сунак і Байден обговорили посилення НАТО, вступ до альянсу Швеції та підтримку України

Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА