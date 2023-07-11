Політика

09:21 11.07.2023

Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

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Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав згоду на те, щоб якнайшвидше спрямувати на голосування до турецького парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО, заявив у понеділок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Я радий оголосити, що президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати Великим національним зборам Туреччини протокол про членство Швеції, і погодився тісно працювати зі зборами з питання забезпечення ратифікації протоколу", - заявив Столтенберг на пресконференції у Вільнюсі за підсумками переговорів з Ердоганом і прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Однак Столтенберг зазначив, що не знає, коли саме парламент голосуватиме з цього питання.

"У мене немає точних дат (...) але президент сказав, що це зроблять якнайшвидше", - пояснив генсек.

Теги: #нато #ердоган #столтенберг

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