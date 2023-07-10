Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") вважає, що Україна може розраховувати на позитивне формулювання в підсумковому документі Вільнюського саміту НАТО щодо майбутнього членства в Альянсі.

"Уже завтра ми почуємо, я впевнений, хороші новини для України... Завтра стануть відомі позиції (учасників саміту - ІФ-У), а в середу будуть озвучені, можливо, деякі інші, оскільки в середу відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Але сподіваюся, що і завтра буде день хороших новин... Думаю, є дуже великі шанси, що протягом наступних двох днів ми почуємо, все-таки, те формулювання, яке ми хочемо побачити й почути", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у понеділок.

Водночас, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що союзники НАТО після інтенсивних перемовин досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) зі шляху України до Альянсу, Чернєв висловив сподівання, що "у фінальних документах це буде одним із зафіксованих пунктів".

"Наскільки мені відомо, поки що все ще визначається Німеччина, у якої своє бачення з приводу нашого вступу (до НАТО - ІФ-У). Але сподіваюся, що це питання буде вирішено. І це абсолютно справедливо: Україна не повинна проходити тих бюрократичних процедур: ми довели на полі бою свою здатність бути членом НАТО без ПДЧ", - зазначив парламентарій.

За його словами, отримання політичного запрошення щодо вступу до Альянсу навіть із врахуванням умов свідчитиме про те, що Україну вважають частиною західного світу та Європи. "А по-друге, Україну хочуть бачити в НАТО. І ми будемо в НАТО. Так, після закінчення війни. Так, після перемоги. Але це точно буде сигналом того, що Росія програє і програє у фіналі", - додав Чернєв.