Порошенко: Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО

Україна потребує твердих гарантій щодо членства в НАТО, а також офіційного запрошення до альянсу, вважає лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Коли союзники по НАТО зберуться у Вільнюсі, не варто витрачати час на альтернативи і обхідні шляхи… Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО, офіційного запрошення. Якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам’ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом", - написав Порошенко в колонці для журналу Newsweek.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що без перемоги України у війні проти російського агресора "не буде безпеки ні в Європі, ні у світі в цілому", а вступ України до НАТО необхідний "як для нашої країни, так і для Європи".

"Сильна і загартована в боях Україна, зі Збройними силами, які повністю відповідають вимогам членства в НАТО, стане потужним активом для альянсу і гарантією ефективного захисту від будь-якої майбутньої російської агресії", - наголосив Порошенко.

При цьому, він зазначив, що т. зв. ізраїльська модель, яку пропонують Україні замість повноправного членства в НАТО, не є варіантом, оскільки "Україна та Ізраїль перебувають у різних географічних умовах і в різних територіях".

"Цілком можливим є протилежний результат. Упевненість щодо України поза НАТО лише розпалить апетити Москви, а отже, і нестабільність ситуації зросте", - написав Порошенко.

Говорячи про альтернативні варіанти членства в альянсі, очільник "Європейської солідарності" наголосив, що Україна "пережила багато обхідних шляхів дорогою до членства в НАТО, і результатом стала відкрита війна замість того, щоб нам опинитися у безпечній гавані".

Порошенко вважає, що війни можна було б уникнути, якби Україна давно була запрошена приєднатися до НАТО, оскільки "сильна протидія обеззброює Путіна".

"Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперським мріям Росії – які залишаться і після відходу Путіна – і принесе перемогу вільному світу, а також мир, безпеку і стабільність на довгі роки", - підсумував Порошенко.