Сунак і Байден обговорили посилення НАТО, вступ до альянсу Швеції та підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден обговорили питання, пов'язані з НАТО, зокрема посилення альянсу, підтримку України і вступ Швеції до альянсу, повідомляють у понеділок на Даунінг-стріт.

"Напередодні саміту НАТО цього тижня прем'єр-міністр і президент Байден погодилися з необхідністю посилення альянсу і продовження підтримки України", - йдеться в заяві, оприлюдненій за підсумками зустрічі двох лідерів на Даунінг-стріт.

Зазначається, що вони обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості прихильності партнерів країни до довготривалої оборони та надання Києву необхідної допомоги.

Також Байден і Сунак погодилися, що потрібно домогтися швидкого вступу Швеції в НАТО.

Зокрема, вони обговорили геополітичні питання.

У понеділок Байден відвідує Велику Британію, де проводить зустрічі із Сунаком, а також королем Чарльзом III.

Обидва лідери цього тижня відвідають саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.