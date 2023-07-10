Політика

15:40 10.07.2023

Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

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Президент Литви: Україна має стати членом НАТО, настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має стати членом НАТО і настав час для надання "чіткого плану", як це буде досягнуто.

"Одна з головних тем саміту - Україна. Ми всі розуміємо, що лише її перемога поверне безпеку і стабільність у Європу. Союзники мають узгодити подальшу військову допомогу Україні до повного звільнення її території. Ми також розуміємо, що Україна має бути повністю інтегрована в трансатлантичну систему безпеки і стати членом НАТО. Час минув для повторення обіцянок. Час прийшов для чіткого плану про те, як ми досягнемо цього. У нас немає вибору, окрім як погодитися і надіслати сильний сигнал Україні", - сказав Науседа на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

Президент Литви заявив, що Вільнюс має "стати місцем, звідки хороші новини приходять до українців".

Науседа наголосив, що Литва від самого початку заявила, що саміт має характеризуватися не обговореннями, а важливими рішеннями для всього Альянсу.

"Наша об'єднаність і рішучість мають відображатися не лише в деклараціях, а й у рішеннях, які ми ухвалимо тут, у Вільнюсі в майбутні дні", - заявив Науседа.

Також він зазначив, що ситуація в Європі "не залишає місця для бездіяльності".

"Ми маємо рухатися вперед рішуче і швидко", - сказав Науседа.

Президент Литви додав, що ситуація в регіоні стає складнішою через нові чинники, на які варто зважати, як-от потенційне прибуття найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі та розгортання там тактичної ядерної зброї.

Також він зазначив, що безпека східного флангу НАТО має бути пріоритетом Альянсу. "І ми маємо імплементувати рішення, ухвалені в Мадриді, і схвалити нові плани з оборони тут, у Вільнюсі", - сказав президент Литви.

Він також підтвердив відмову від етапу ПДЧ для України.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Теги: #нато #литва #науседа

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