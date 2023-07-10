Політика

15:04 10.07.2023

У Брюсселі не стали втручатися у справу постачання США касетних боєприпасів Україні

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У Брюсселі не стали втручатися у справу постачання США касетних боєприпасів Україні

Євросоюз обізнаний щодо наміру США поставити Україні касетні боєприпаси, вважає таке рішення питанням відносин цих двох країн, заявила офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля Набіла Массралі.

"Це питання між країною, яка постачає боєприпаси, і Україною", - сказала Массралі в понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми підтримуємо постачання (звичайних) боєприпасів, і в нас є великий проєкт щодо боєприпасів для України, щоб вона могла захищатися", - додала представниця Борреля.

Заступник глави Пентагону Колін Каль 7 липня повідомив, що влада США ухвалила рішення виділити новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включає касетні боєприпаси. "Йдеться про снаряди 155 мм і 105 мм (...) Пакет також включає ракети для систем Patriot і HIMARS", - сказав Каль.

До цього оголошення генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в альянсу немає спільної позиції щодо постачання Україні касетних боєприпасів, кожна країна-союзниця сама ухвалює рішення з цього питання.

Теги: #євросоюз #боєприпаси

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