Політика

14:16 08.07.2023

Зеленський скоординував позиції з прем'єр-міністром Португалії напередодні саміту НАТО у Вільнюсі

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Зеленський скоординував позиції з прем'єр-міністром Португалії напередодні саміту НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

"Із Туреччини провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Підкреслив важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Глава української держави подякував прем'єр-міністру Португалії за "готовність узяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів Української формули миру: з продовольчої та енергетичної безпеки, а також з екоциду".

Окрім цього, Зеленський також висловив вдячність за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Європейської комісії.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, "сторони висловили сподівання на старт уже до кінця поточного року переговорів щодо вступу України до ЄС".

Під час розмови Зеленський і Кошта ухвалили Спільну декларацію.

Джерело:

https://president.gov.ua/news/u-turechchini-prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-84197

Теги: #португалія #зеленський #кошта

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