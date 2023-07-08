Політика

12:44 08.07.2023

Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти "раціональний шлях" для цього - Байден

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Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти "раціональний шлях" для цього - Байден

Президент США Джо Байден не думає, що Україна готова до членства в НАТО зараз, але готовий "прокласти раціональний шлях", щоб Україна могла претендувати на вступ до Альянсу.

"Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО... Я не думаю, що в НАТО є одностайність із приводу того, чи вводити Україну в сім'ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. Наприклад, якщо це зробити, тоді, ви знаєте - ми сповнені рішучості захистити кожен дюйм території, яка є територією НАТО. Це зобов'язання, яке ми всі взяли на себе, незважаючи ні на що. Якщо війна триває, то ми всі на війні", - сказав він в інтерв'ю CNN, опублікованому в суботу.

"Тому я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла претендувати на вступ до НАТО", - сказав Байден.

За його словами, "НАТО - це процес, що потребує деякого часу для задоволення всіх вимог, від демократизації до цілої низки інших питань. Я про це детально розмовляв із Зеленським".

"Сполучені Штати будуть готові надати, доки триває процес, щоб гарантувати безпеку, як безпеку, яку ми забезпечуємо для Ізраїлю, зброю, здатність захищати себе", - сказав також Байден.

На думку президента США, "передчасно закликати до голосування зараз, тому що є інші умови, які необхідно виконати, включно з демократизацією та деякими з інших питань".

 

Теги: #нато #байден

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