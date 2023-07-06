Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Президент України Володимир Зеленський розповів про різні погляди на оборонну підтримку України в нього й у президента Болгарії Румена Радева.

"Я сьогодні спілкувався з президентом, він висловив свою думку про підтримку зброєю. Я хочу одразу зауважити, що в усіх інших аспектах - енергетиці, Формулі миру – у нас було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні України, у нас різний погляд на речі", - сказав Зеленський у четвер у Софії на зустрічі з представниками політичних сил країни.

"Він вважає, це ескалація - надавати Україні допомогу. А я вважаю - ні, це захист. Це абсолютно різна філософія", - сказав Зеленський.

За його словами, Радев сказав йому, що "як верховний головнокомандувач не може допустити, щоб було зменшення зброї в його армії. Для нього це причина непідтримки нас".

"А я сказав йому відверто, що вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, вашої зброї не вистачить, навіть якщо її буде вп’ятеро більше, ніж є у вас. Я не хочу принижувати нікого, я не принижую армію Болгарії, я просто кажу - нашої зброї теж не вистачало. Нам допомагали партнери", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що "деякі держави, наприклад Балтійські країни, Польща, почали нам давати все, що в них є, тому що вони розуміють".

"Я говорю про допомогу і дуже радий допомозі, яку ми беремо. Це велика допомога, я дуже вдячний. Але нам цього на п’ять днів. Такий апетит цієї трагедії", - сказав Зеленський.