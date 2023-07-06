Політика

16:29 06.07.2023

Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

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Болгарія і далі надаватиме допомогу в інтеграції України в НАТО та ЄС - Денков

Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що незалежна і суверенна Україна - ключ до євроатлантичної безпеки в регіоні.

"Росія має піти з території України і визнати її кордони, а також понести свою відповідальність за злочини, які вона вчинила", - сказав він у четвер у Софії після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Денков зазначив, що Болгарія "підтримала всі санкційні пакети проти Росії, незалежно від складнощів для болгарської економіки та чутливості в галузі енергетики".

Денков назвав болгарським пріоритетом "забезпечення прав болгарської меншини в Україні". "Ми віримо в те, що наші взаємні інтереси будуть включені в процес реформ в Україні й будуть включені в правову рамку в захисті національних меншин", - зазначив він.

За його словами, "майбутнє України – в серці європейської безпеки, НАТО та ЄС. Болгарія і далі надаватиме допомогу Україні для активного включення в ці організації".

Він також наголосив, що Болгарія готова брати участь у процесі післявоєнного оновлення України. "Ми можемо надати експертизу і матеріальну допомогу в енергетичній і транспортній системах. Болгарські компанії можуть допомогти під час реставрації та консервації культурних пам'яток, знищених під час війни", - сказав прем'єр-міністр.

Сьогодні ми зрозуміли, сказав також він, "що українська сторона має інтерес, щоб ми працювали спільно в галузі освіти та розвитку нових освітніх технологій".

"Болгарія хоче стійкого і тривалого миру і зробить усе необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього", - заявив він.

Теги: #нато #болгарія

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