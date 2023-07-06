Політика

15:22 06.07.2023

Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

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Новим послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс

 Послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс, який замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс, ротація відбудеться у вересні 2023 року, повідомили в британському уряді.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого посольства з підтримки українського уряду і народу, які захищають свою країну і наші спільні цінності", - сказав Гарріс.

Він наголосив, що "відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними", і запевнив у продовженні підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Мартін Гарріс уже працював у Києві у 2003-2008 роках і обіймав посаду заступника посла і генерального консула.

Мелінда Сіммонс очолює дипломатичну місію Великої Британії в Україні з 2019 року. Вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

Теги: #посол #велика_британія #гарріс

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