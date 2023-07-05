Політика

13:32 05.07.2023

Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

1 хв читати
Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про плани уряду зосередити свою увагу на безпеці та поліпшенні фінансового становища країни.

"Новий уряд зосередить свою увагу на безпеці та поліпшенні фінансового становища. Членство Фінляндії в НАТО також вимагатиме нових зусиль, як-от зміцнення оборонного співробітництва, безпека поставок, логістика та енергетична самодостатність", - сказав Орпо на пресконференції в Таллінні в середу.

Він подякував Естонії за підтримку під час переговорів про членство Фінляндії в НАТО.

Крім того, Орпо заявив, що "Фінляндія підтримуватиме Україну доти, доки в цьому є необхідність". "Наша мета - справедливий мир на умовах України", - наголосив він.

Орпо також зауважив, що "ситуація на кордоні з Росією стабільна, але і в цій ситуації важливо бути готовими до швидких змін". "Щоб бути готовими до швидких змін на кордоні ми збільшили ресурси для свого прикордонного департаменту", - уточнив він.

Орпо в середу здійснює свій перший закордонний візит до Естонії на посаді глави уряду Фінляндії.

Теги: #премєр #плани #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 03.07.2023
Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

07:29 30.06.2023
У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

19:20 29.06.2023
Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

13:33 29.06.2023
Прем'єр-міністр Фінляндії: Головне питання на саміті ЄС - це Україна

Прем'єр-міністр Фінляндії: Головне питання на саміті ЄС - це Україна

15:05 28.06.2023
Резніков: ЗСУ домоглися "певних успіхів", яких не розголошують, а "головна подія" контрнаступу ще попереду

Резніков: ЗСУ домоглися "певних успіхів", яких не розголошують, а "головна подія" контрнаступу ще попереду

20:15 26.06.2023
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

07:50 23.06.2023
Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

11:04 20.06.2023
Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

18:50 08.06.2023
«Еквітестлаб» має амбітні плани виходу на європейський ринок, – директорка Анна Юрчук

«Еквітестлаб» має амбітні плани виходу на європейський ринок, – директорка Анна Юрчук

09:36 07.06.2023
Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

У Мінреінтеграції закликали позбавити Балицького мандата депутата Запорізької облради

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

ОСТАННЄ

Список населених пунктів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, переглядатися не буде - депутат

Угорщина обіцяє й надалі блокувати допомогу Україні до виключення OTP із переліку спонсорів війни

У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

Кличко в День незалежності США подякував за підтримку: "Це битва цивілізації та демократії проти тоталітаризму"

Нардепи пропонують позбавляти волі на строк до 10 років за надання хабаря судді

Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

Литва пропонує заборону на нові контракти з "Росатомом", консенсусу в ЄС немає

Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

Глава МЗС України: графік навчання пілотів на винищувачах F-16 починає зрушуватись, ми максимально все прискорюємо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА