Новий уряд Фінляндії націлений на поліпшення фінансового становища країни, зміцнення оборонного співробітництва, підтримку України - прем'єр

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про плани уряду зосередити свою увагу на безпеці та поліпшенні фінансового становища країни.

"Новий уряд зосередить свою увагу на безпеці та поліпшенні фінансового становища. Членство Фінляндії в НАТО також вимагатиме нових зусиль, як-от зміцнення оборонного співробітництва, безпека поставок, логістика та енергетична самодостатність", - сказав Орпо на пресконференції в Таллінні в середу.

Він подякував Естонії за підтримку під час переговорів про членство Фінляндії в НАТО.

Крім того, Орпо заявив, що "Фінляндія підтримуватиме Україну доти, доки в цьому є необхідність". "Наша мета - справедливий мир на умовах України", - наголосив він.

Орпо також зауважив, що "ситуація на кордоні з Росією стабільна, але і в цій ситуації важливо бути готовими до швидких змін". "Щоб бути готовими до швидких змін на кордоні ми збільшили ресурси для свого прикордонного департаменту", - уточнив він.

Орпо в середу здійснює свій перший закордонний візит до Естонії на посаді глави уряду Фінляндії.