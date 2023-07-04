У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

Міністерство закордонних справ Грузії в оприлюдненій у вівторок заяві висловило глибоке занепокоєння рішенням влади України відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський напередодні вкотре закликав грузинську владу передати Україні громадянина України Міхеіла Саакашвілі для необхідного лікування та догляду. Він також доручив Міністерству закордонних справ "викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею".

У заяві МЗС Грузії назвали такі кроки крайньою формою "ескалації дипломатичних відносин" і висловили жаль, що офіційний Київ іде на такий крок проти дружньої держави і народу.

"Рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і являє собою пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави. Сподіваємося, що офіційний Київ перегляне своє рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку історично дружніх відносин між двома країнами", - йдеться в заяві грузинського МЗС.

"Саме тому, що Україна перебуває в активній фазі війни, грузинська сторона, усвідомлюючи свою велику відповідальність у плані міжнародних відносин і особливо перед своїми партнерами, на цьому етапі утримується від будь-якої додаткової реакції у відповідь на кроки, яких вживає Україна, та подальше загострення двосторонніх відносин із нею, що заведе й без того складну ситуацію в глухий кут", - ідеться в заяві.

У документі повідомляється, що у вівторок на зустрічі в українському МЗС посол Грузії Георгій Закарашвілі представив офіційну позицію Тбілісі.