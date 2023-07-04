Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО, повідомляє видання CNN.

"Він – за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення до НАТО – ІФ-У), це дуже важливо", - цитує CNN інтерв'ю Зеленського, повна версія якого ще не опублікована.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна - але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських військових.