Політика

23:39 03.07.2023

Глава МЗС України: графік навчання пілотів на винищувачах F-16 починає зрушуватись, ми максимально все прискорюємо

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Глава МЗС України: графік навчання пілотів на винищувачах F-16 починає зрушуватись, ми максимально все прискорюємо

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 мало розпочатися в червні, але графік починає зрушуватися, тому Україна зараз працює з усіма причетними сторонами для прискорення процесу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

"У червні тренування не почалися. Тренування пілотів. Це означає, що графік починає зрушуватися. Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес. Тому що тут йдеться про навчання пілотів. , інженерів, підготовку інфраструктури, ухвалення правових рішень, необхідних, власне, для передачі літаків", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

Він наголосив, що це серйозна робота, і "починати її потрібно було ще вчора". Міністр зазначив, що процес дуже складний і потребує координації багатьох елементів.

"Вчення не починалися. Була обіцянка розпочати навчання у червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися у розрахунках, їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все прискорюємо ", - додав Кулеба.

Теги: #україна #навчання #графік #винищувачі

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