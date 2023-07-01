Політика

15:28 01.07.2023

Україна буде готова до формату дипломатії після виходу на міжнародно визнані кордони - Зеленський

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Україна буде готова до формату дипломатії після виходу на міжнародно визнані кордони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ще раз підтвердив, що українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Відповідаючи на запитання після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві, він зазначив, що "кордони 24 лютого 2022 року - це не наші кордони, там була контактна лінія між нами та окупантами".

"Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - сказав президент.

Теги: #переговори #умови #кордони

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