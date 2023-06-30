Політика

17:03 30.06.2023

ЄС продовжить розмірковувати над можливістю використання "знерухомлених" російських активів - фон дер Ляєн

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ЄС продовжить розмірковувати над можливістю використання "знерухомлених" російських активів - фон дер Ляєн

На саміті ЄС у Брюсселі 29-30 червня обговорювали можливість використання для відновлення України "знерухомлених" у Євросоюзі російських активів, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Ми обговорили тему іммобілізованих російських активів. Ми, комісія, висунемо пропозицію, і ми обачно зосередимося на непередбачуваних прибутках від іммобілізованих активів російського центрального банку", - сказала голова ЄК у п'ятницю на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради, одним із головних питань порядку денного якого була допомога ЄС Україні.

У висновках саміту, ухвалених главами держав та урядів країн ЄС, ідеться про те, що європейські лідери займуться разом із Єврокомісією й главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем координацією з партнерами позиції з приводу того, як можна було б використовувати "знерухомлені" активи РФ для допомоги Україні.

"Європейська рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо знерухомлених активів Росії, і пропонує раді, високому представнику та комісії продовжити роботу згідно із законодавством ЄС і міжнародним правом та в координації з партнерами", - наголошується у висновках.

Теги: #рф #єс #активи

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