Політика

19:22 29.06.2023

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

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ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

Лідери Європейського союзу знову рішуче засудили російську війну агресії проти України і підтвердили непохитну позицію підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, присвячених Україні, які було ухвалено за результатами засідання лідерів Європейського союзу в четвер у Брюсселі.

"Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка продовжує бути явним порушенням Статуту ООН, і нагадує про непохитну підтримку Європейським союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права оборонятися від російської агресії. Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно", - ідеться в документі.

Європейська рада також підтвердила готовність ЄС надавати Україні "стійку військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, зокрема, за допомогою Місії військової допомоги ЄС і Європейського фонду миру".

Під час засідання лідери підбили підсумки поставок і спільних закупівель 1 млн артилерійських боєприпасів і ракет для України. "Рада наголошує важливість триваючих зусиль держав-членів щодо сприяння задоволенню нагальних військових і оборонних потреб України без шкоди для специфіки політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - йдеться у висновках.

 

 

Теги: #україна #єс #саміт

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