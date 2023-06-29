Політика

17:45 29.06.2023

Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

2 хв читати
Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні побував з візитом у Львові, де проходить Lviv Urban Forum. Віталій Кличко виступив на відкритті форуму та відвідав новий реабілітаційний центр для поранених українських захисників. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

На Lviv Urban Forum обговорювалися плани повоєнного відродження українських міст, повідомив мер Києва.

"Архітектори, урбаністи, фахівці зі сталого розвитку міських територій з різних країн світу, науковці, представники міжнародних організацій, що допомагають українським містам. А також — мери та представники українських і європейських міст обговорюють, як відроджувати наші міста після війни. Йдеться, зокрема, про трансформацію міського середовища за сучасними стандартами архітектури, інновацій, комфорту та інклюзивності. І особлива увага - міжмуніципальному партнерству та обміну кращим досвідом і практиками", - повідомив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко завітав до поранених бійців, які проходять реабілітацію у новому центрі "Незламні" у Львові.

"Відвідав великий сучасний реабілітаційний центр "Незламні", який навесні цього року відкрили у Львові. Андрій Садовий провів по поверхах і відділеннях клініки, показав найновіше обладнання та розповів про можливості клініки. Також поспілкувався з хлопцями та дівчатами, які проходять реабілітацію та протезування", - зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Київ також сьогодні робить все, аби забезпечити наших захисників необхідною допомогою.

Раніше повідомлялося, що на Київському безпековому форумі у травні цього року Віталій Кличко наголосив на важливості плану відновлення для українських міст та країни загалом. Україна вже сьогодні повинна підготувати план відновлення і бути готовою розпочати його реалізацію, щойно закінчиться війна, наголосив Кличко.

Також повідомлялося, що Київ готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Учасники та ветерани війни зможуть отримати близько 200 державних та муніципальних послуг через смартфон, за принципом "єдиного вікна", наголосив Кличко.

Теги: #кличко #реабілітація #lviv_urban_forum

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 28.06.2023
Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

17:50 27.06.2023
Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

13:45 27.06.2023
У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

11:23 24.06.2023
Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

13:09 22.06.2023
Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

08:04 22.06.2023
Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

Кличко повідомив про ще одного загиблого в результаті вибуху від витоку газу в Дніпровському районі

16:21 21.06.2023
Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

11:56 20.06.2023
Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

Київрада перейменувала ще дві вулиці столиці - Кличко

18:40 19.06.2023
Кличко: Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги, роботи майже на всіх об'єктах мають завершити цього року

Кличко: Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги, роботи майже на всіх об'єктах мають завершити цього року

04:15 18.06.2023
Кличко: партнери нададуть озброєння для захисту неба України від атак РФ

Кличко: партнери нададуть озброєння для захисту неба України від атак РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

ОСТАННЄ

Україна готова до переговорів з ЄС про членство - Зеленський

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Мішель: Європейський союз ще більше підтримуватиме Україну

Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

Заборона на імпорт українського зерна в Угорщину має діяти і після вересня - Орбан

Мішель: Розширюючись, Євросоюз має зберегти спільні політичні напрями та пріоритети

Боррель: Ми не тільки продовжуватимемо підтримувати Україну, а й нарощуватимемо підтримку

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Нардепи з МФО "Розумна політика" пропонують місяць служби в бойових обставинах рахувати за три - законопроєкт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА