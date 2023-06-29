Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні побував з візитом у Львові, де проходить Lviv Urban Forum. Віталій Кличко виступив на відкритті форуму та відвідав новий реабілітаційний центр для поранених українських захисників. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

На Lviv Urban Forum обговорювалися плани повоєнного відродження українських міст, повідомив мер Києва.

"Архітектори, урбаністи, фахівці зі сталого розвитку міських територій з різних країн світу, науковці, представники міжнародних організацій, що допомагають українським містам. А також — мери та представники українських і європейських міст обговорюють, як відроджувати наші міста після війни. Йдеться, зокрема, про трансформацію міського середовища за сучасними стандартами архітектури, інновацій, комфорту та інклюзивності. І особлива увага - міжмуніципальному партнерству та обміну кращим досвідом і практиками", - повідомив Віталій Кличко.

Також Віталій Кличко завітав до поранених бійців, які проходять реабілітацію у новому центрі "Незламні" у Львові.

"Відвідав великий сучасний реабілітаційний центр "Незламні", який навесні цього року відкрили у Львові. Андрій Садовий провів по поверхах і відділеннях клініки, показав найновіше обладнання та розповів про можливості клініки. Також поспілкувався з хлопцями та дівчатами, які проходять реабілітацію та протезування", - зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Київ також сьогодні робить все, аби забезпечити наших захисників необхідною допомогою.

Раніше повідомлялося, що на Київському безпековому форумі у травні цього року Віталій Кличко наголосив на важливості плану відновлення для українських міст та країни загалом. Україна вже сьогодні повинна підготувати план відновлення і бути готовою розпочати його реалізацію, щойно закінчиться війна, наголосив Кличко.

Також повідомлялося, що Київ готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Учасники та ветерани війни зможуть отримати близько 200 державних та муніципальних послуг через смартфон, за принципом "єдиного вікна", наголосив Кличко.