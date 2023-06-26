Політика

18:46 26.06.2023

Мішель: Розширюючись, Євросоюз має зберегти спільні політичні напрями та пріоритети

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Мішель: Розширюючись, Євросоюз має зберегти спільні політичні напрями та пріоритети

Європейський Союз має зосередитися на збереженні спільних пріоритетів і цінностей на тлі нових економічних та геополітичних викликів, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Перед Європейським Союзом стоять серйозні виклики, і економічні, і геополітичні. У міру розвитку наш світ стає дедалі нестабільнішим і складнішим. Це зобов'язує нас посилити наші стратегічні амбіції. Якою геополітичною та економічною державою ми хочемо стати в довгостроковій перспективі, з потенційно більше ніж тридцятьма державами-членами? Щоб захистити наші демократії та наші цінності, забезпечити міцний мир і процвітання на благо наших громадян, Європейський Союз повинен мати спільні політичні напрями та пріоритети", - наголосив Мішель у листі, оприлюдненому пресслужбою Європейської ради.

Він зазначив, що цілі ЄС мають бути визначені в чотирьох основних галузях: зміцнення економічної та соціальної бази (зелений і цифровий перехід, конкурентоспроможність, інновації, охорона здоров'я); вирішення енергетичної проблеми; зміцнення безпеки та оборонного потенціалу; поглиблення взаємодії з рештою світу.

"Ми також маємо зміцнити наш спільний підхід до міграції. Це лише деякі з тем, які ми розвиватимемо. І європейські вибори стануть можливістю для громадян Європи відіграти свою повноцінну роль у цих найважливіших для нашого спільного майбутнього дебатах", - упевнений він.

Окремо він наголосив, що новий геополітичний контекст повернув розширення в центр дебатів, які ведуться всередині ЄС.

"Нам необхідно розглянути процес розширення і нашу здатність до абсорбції. На нашій зустрічі в червні 2022 року ми підтвердили необхідність враховувати здатність ЄС приймати нових членів, як це було визначено в Копенгагені 1993 року, під час ухвалення рішення про кожне майбутнє розширення. Це потребує від нас роздумів про наслідки розширення для різних політик ЄС та їх фінансування, а також про методи ухвалення рішень", - зазначив Мішель.

З огляду на це Мішель запропонував на наступному саміті визначити стратегічні орієнтири ЄС.

"Я пропоную, щоб на наступній Європейській раді в нас був інформаційний пункт, який дасть мені змогу скласти план нашої роботи. У нас буде можливість розширити наші дискусії в Ґранаді під час головування Іспанії в Раді ЄС, з метою завершити нашу роботу під час головування Бельгії. Ми скористаємося перевагами різних європейських рад для більш глибокого вивчення різних тем. Підготовка нашої нової стратегічної програми потребуватиме великих зусиль, і на нашому рівні, і на рівні наших команд. Вона здійснюватиметься в тісній співпраці з інститутами ЄС, з урахуванням виконаної на сьогоднішній день роботи", - запевнив Мішель.

Теги: #єс #мішель

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