Політика

13:29 25.06.2023

Глава МЗС Італії: Міф про єдність путінської Росії розвіявся

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Глава МЗС Італії: Міф про єдність путінської Росії розвіявся

Віцепрем'єр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії розвіяв міф про єдність путінської Росії.

"Міф про єдність путінської Росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте і фінансуєте легіон найманців", - сказав він в інтерв'ю Il Messaggero.

Водночас Таяні вважає, що російський фронт став слабшим. "Одне безсумнівно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора. Я сподіваюся, що тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії в Україні", - зазначив він.

Глава МЗС Італії також висловив сподівання, що український контрнаступ "піде швидше й українці повернуть собі незалежність".

Таяні також вважає, що вторгнення РФ в Україну виявилося "бумерангом для Путіна".

Теги: #рф #оцінка #події #таяні

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