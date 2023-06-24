Політика

18:48 24.06.2023

Прем'єр Британії, коментуючи ситуацію в РФ, закликав усі сторони проявити відповідальність

1 хв читати
Прем'єр Британії, коментуючи ситуацію в РФ, закликав усі сторони проявити відповідальність

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак у суботу звернувся до всіх сторін подій у Росії проявити відповідальність і захистити цивільне населення.

"Ми перебуваємо в контакті з союзниками і стежимо за розвитком ситуації. З деякими з них я поговорю пізніше сьогодні, але головне, щоб усі сторони діяли відповідально і захистили цивільне населення", - сказав британський прем'єр, коментуючи ситуацію в Росії в ефірі Бі-бі-сі.

За його словами, британська влада пильно стежить за розвитком ситуації.

Теги: #велика_британія #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 21.06.2023
Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

12:12 21.06.2023
Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

12:07 21.06.2023
Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

11:08 21.06.2023
Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

16:36 20.06.2023
Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС

Допомогу для відновлення України потрібно надавати ефективно, поспіх не завжди корисний - глава британського МЗС

16:07 19.06.2023
Велика Британія ухвалила закон про дію санкцій проти РФ доти, доки вона не виплатить компенсацію Києву - МЗС

Велика Британія ухвалила закон про дію санкцій проти РФ доти, доки вона не виплатить компенсацію Києву - МЗС

15:51 19.06.2023
На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

14:50 19.06.2023
Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

14:29 10.06.2023
Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

Велика Британія надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі GBP16 млн, зокрема для постраждалих у Херсонській області

09:35 07.06.2023
Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

ОСТАННЄ

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

Порошенко: Росія сіє вітер, тому - заслужила на бурю

Президент Франції про події в РФ: уважно стежимо за ситуацією

Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

Токаєв у розмові з Путіним: події, що відбуваються, - це внутрішня справа Росії

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Порошенко на ВВС: український наступ – це не голівудське кіно, але я впевнений у ЗСУ

Дуда: Трансформація Комісії Україна-НАТО - фактично вже вирішене питання

Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Єврокомісії, але визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА