Прем'єр Британії, коментуючи ситуацію в РФ, закликав усі сторони проявити відповідальність

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак у суботу звернувся до всіх сторін подій у Росії проявити відповідальність і захистити цивільне населення.

"Ми перебуваємо в контакті з союзниками і стежимо за розвитком ситуації. З деякими з них я поговорю пізніше сьогодні, але головне, щоб усі сторони діяли відповідально і захистили цивільне населення", - сказав британський прем'єр, коментуючи ситуацію в Росії в ефірі Бі-бі-сі.

За його словами, британська влада пильно стежить за розвитком ситуації.