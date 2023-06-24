Політика

13:49 24.06.2023

Токаєв у розмові з Путіним: події, що відбуваються, - це внутрішня справа Росії

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Токаєв у розмові з Путіним: події, що відбуваються, - це внутрішня справа Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, повідомила в суботу пресслужба казахстанського лідера.

Путін поінформував про ситуацію в країні, зазначається в повідомленні.

Токаєв зазначив, що "події, які відбуваються, - це внутрішня справа Росії".

Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримання правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку, наголосив президент Казахстану.

"Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Теги: #рф #путін #токаєв

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