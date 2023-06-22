Соцопитування: 86% українців вважають ефективною роботу Зеленського як верховного головнокомандувача

Абсолютна більшість українців вважає ефективною роботу президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Перед широкомасштабним російським вторгненням у листопаді 2021 року і січні 2022 року КМІС запитував респондентів, чи здатний, на їхню думку, Володимир Зеленський ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни. У травні 2023 року КМІС повторив запитання для відстеження, наскільки змінилися погляди українців щодо цього питання... Перед широкомасштабним вторгненням лише третина українців вважала, що Зеленський здатен ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач. Причому між листопадом 2021 року і січнем 2022 року впевненість у цьому навіть дещо знизилася. Після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і нині 86% вважають, що Зеленський ефективно працює як аерховний головнокомандувач", - зазначають дослідники.

Згідно з даними опитування, в усіх регіонах України абсолютна більшість населення також вважає ефективною роботу Зеленського як верховного головнокомандувача.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив відповідне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" протягом 26 травня - 5 червня 2023 року.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 984 респонденти, які проживають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.