Депутатка Київради Ар'єва, підозрювана у скоєнні ДТП, склала мандат

Депутатка Київської міської ради Ярина Ар'єва, підозрювана у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння, склала свій депутатський мандат. Про це Ар'єва написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обов'язки за цих умов неможливо - суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", - написала Ар'єва.

Вона також заявила, що не визнає частини обвинувачень.

"Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до Тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані "наркотичного сп'яніння" не визнаю, доводитиму це в суді як звичайна громадянка", - наголосила вона.

Окремо Ар'єва зазначила, що з що з постраждалою в ДТП, яка наразі перебуває за межами України, укладено договір про повне відшкодування.

Як повідомлялося, Ар'єву підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння, яка сталася 27 листопада 2022 року в Києві (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

23 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 терміном на два місяці. Прокуратура його оскаржила.

19 червня Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу столичної прокуратури, змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю.