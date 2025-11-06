Інтерфакс-Україна
Події
18:52 06.11.2025

Київрада звернулась до президента з вимогою звільнити голову Деснянської РДА Бахматова

Київська міська рада ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити з посади голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова, повідомила пресслужба міськради.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів на засіданні міської ради в четвер.

Згідно з повідомленням, підставою для звернення став інцидент у приміщенні Деснянської РДА під час відкритої зустрічі з жителями району. За даними пресслужби, голова РДА Бахматов "застосував фізичний тиск" щодо депутатки Київради, заступниці голови Київської міськдержадміністрації Ганни Старостенко.

"Такі дії є неприпустимими для посадової особи органу державної влади. Вони є прямою загрозою основам місцевого самоврядування, правам обраних представників громади та авторитету державної влади в цілому", – цитується у пресрелізі депутат Київради Валентин Мондриївський.

У свою чергу Бахматов наголошував, що Старостенко не надсилала запит для участі в засіданні, намагалася зірвати публічний квартальний звіт голови РДА. Він також повідомив, що написав заяву заяву в поліцію щодо "нападу" на нього.

Як повідомлялося, 27 серпня у Деснянській райдержадміністрації Києва стався інцидент, під час якого Старостенко намагалися силомиць вивести із залу. За її словами, Бахматов дозволив собі "відвертий психологічний тиск, приниження честі та гідності".

Міський голова Києва Віталій Кличко, лідер партії "УДАР", від якої в столичну міськраду балотувалася Старостенко, розцінив цей інцидент як напад на його заступницю та звернувся до Офісу президента України і правоохоронних органів із закликом відреагувати на нього.

Старостенко 2 вересня повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Бахматова. Йому інкримінується "перешкоджання діяльності депутата".

Бахматова призначено на посаду голови Деснянської РДА президентом Зеленським у травні 2025 року. Він – голова заснованого ним Офісу трансформації. За свою кар’єру був також керуючим партнером UNIT.City, головою правління Radar Tech, гендиректором "Експоцентру України – ВДНГ" та радником в Київміськдержадміністрації.

