Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів, заплановано встановити 500 в різних районах

Фото: Getty Images

Депутати Київської міської ради на засіданні в четвер підтримали внесення змін до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми м.Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, якими продовжили її дію до 2028 року та передбачили закупівлю первинних (мобільних) укриттів.

Як повідомляють у департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації, зокрема, заплановано закупити й встановити 500 об’єктів, враховуючи потреби адміністративних районів. Виконавцями визначено районні державні адміністрації столиці, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях.

Водночас у департаменті зазначають, що наявність найпростіших і мобільних укриттів у місцях, де існує визначена потреба в захисних спорудах чи спорудах подвійного призначення, не звільняє від необхідності створювати захисні споруди чи споруди подвійного призначення під час нового будівництва або реконструкції об’єктів, адже рівень безпеки, який можуть гарантувати первинні укриття, є недостатнім.

Первинні (мобільні) укриття необхідні в особливий період у місцях можливого скупчення людей на відкритій місцевості – на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо. Таке укриття не є об’єктом будівництва, благоустрою, тимчасовою спорудою для життєзабезпечення населення або провадження підприємницької діяльності в розумінні закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та об’єктом нерухомого майна в розумінні Цивільного кодексу України.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київська міська рада має спрямувати на мобільні укриття 500 млн грн з коштів, які не використали районні державні адміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних сховищ. За його словами, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 млрд грн, але райадміністрації не виконали третини від запланованих робіт.