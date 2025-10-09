Київрада має перенаправити на мобільні укриття півмільярда грн, які не використали райадміністрації - Кличко

Київська міська рада має спрямувати на мобільні укриття 500 млн грн з коштів, які не використали районні державні адміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних сховищ, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні. А саме маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів", - написав Кличко в своєму телеграм-каналі у четвер.

За останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 млрд грн. За словами мера, райадміністрації не виконали третини від запланованих робіт.

Також Кличко повідомив, що Київрада планує у четвер виділити й розподілити майже 4 млрд грн, які передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії. Також планується внести зміни у програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" у частині збільшення видатків на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісти, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні.

"На жаль, кількість таких родин збільшилась в порівнянні з початком року. Тому видатки в проекті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн. У цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій. На переоблаштування житла для наших ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному. А також — на компенсацію за протезування ока та слухопротезування. Пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою і ці зміни враховують запити ветеранів та їх потреби", – повідомив Кличко.