Кличко: Київрада розгляне збільшення програми "Захисник Києва" ще на 1 млрд грн

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у четвер міськрада розгляне проект змін до міської цільової програми "Захисник Києва", де передбачене збільшення підтримки сил оборони та безпеки ще на 1 млрд грн.

"Із цих коштів, зокрема, 900 млн грн підуть на підтримку військових підрозділів. У тому числі військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону Києва. А 100 млн – для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці", - написав мер у Телеграмі.

Кличко нагадав, що цього року з міського бюджету на підтримку військових, ветеранів та їх родин вже було спрямовано 11 млрд грн.

"Підкреслю, ми виділяємо кошти. Організацією, здійсненням протиповітряної оборони займаються фахівці – військові, яким ми довіряємо і з якими завжди співпрацюємо", - зазначив він.

Голова міської державної адміністрації також повідомив, що на засіданні Київрада розгляне питання про виділення майже 120 млн грн на співфінансування програми закупівлі житла 50/50 та 70/30. "Це рішення теж стосуватиметься наших військових, ветеранів та їх родин. А також інших верств, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирній черзі в Києві", - додав Кличко.

Серед невідкладних депутати міськради мають розглянути і питання про організацію безкоштовного харчування дітей з багатодітних родин у дитячих садочках.

Нагадаємо, 4 листопада очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мера столиці Віталія Кличко збільшити фінансування потреб безпеки та оборони Києва з 1 млрд грн до 5 млрд.