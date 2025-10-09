Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби

Фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть колишнього секретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради. Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату Керуючому справами секретаріату Київської міськради, який мобілізувався до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

В повідомленні не вказано ім’я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про Володимира Бондаренка.

За інформацією відомства, обвинувальний акт направлено до суду.

В ДБР нагадують, що колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого Керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді.

"При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями. Таким чином, працівник Київради за допомоги колишнього секретаря фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував, та ще й незаконно отримував зарплату у Київраді. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень", - зазначається в повідомленні.

Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.

Колишньому секретарю Київради інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

В той же час в ДБР зазначають, що провадження щодо Керуючого справами секретаріату Київської міськради вже знаходиться в суді. Він обвинувачується в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби в липні 2025 року. Сам Бондаренко називав підозру необґрунтованою.

"На думку слідства я нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від "Європейська Солідарність – Київ" і керуючому справами Київської міської ради Ігору Хацевичу та сприяв йому в ухиленні від військової служби. Підозра повністю необґрунтована. Інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо", - написав Бондаренко у Facebook.

За його словами, слідство вважає виконання Хацевичем безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати незаконним, а крім того, намагається довести, що "попри офіційну бронь та мінімум три звірки даних із ТЦК, Хацевич був таки мобілізований і нібито ухилявся від військової служби".