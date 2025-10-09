Судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть колишнього секретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби.
"Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради. Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату Керуючому справами секретаріату Київської міськради, який мобілізувався до лав ЗСУ", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.
В повідомленні не вказано ім’я фігуранта, судячи з фабули справи, йдеться про Володимира Бондаренка.
За інформацією відомства, обвинувальний акт направлено до суду.
В ДБР нагадують, що колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого Керуючого справами секретаріату на проходження служби у Київській міській раді.
"При цьому у міськраді відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями. Таким чином, працівник Київради за допомоги колишнього секретаря фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував, та ще й незаконно отримував зарплату у Київраді. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень", - зазначається в повідомленні.
Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.
Колишньому секретарю Київради інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 367 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
В той же час в ДБР зазначають, що провадження щодо Керуючого справами секретаріату Київської міськради вже знаходиться в суді. Він обвинувачується в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).
Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби в липні 2025 року. Сам Бондаренко називав підозру необґрунтованою.
"На думку слідства я нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від "Європейська Солідарність – Київ" і керуючому справами Київської міської ради Ігору Хацевичу та сприяв йому в ухиленні від військової служби. Підозра повністю необґрунтована. Інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо", - написав Бондаренко у Facebook.
За його словами, слідство вважає виконання Хацевичем безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати незаконним, а крім того, намагається довести, що "попри офіційну бронь та мінімум три звірки даних із ТЦК, Хацевич був таки мобілізований і нібито ухилявся від військової служби".