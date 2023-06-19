Політика

19:10 19.06.2023

Кабмін пропонує розірвати угоду з Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій

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Кабмін пропонує розірвати угоду з Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема схвалено проєкт закону "Про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій". Зазначається, що угоду було укладено 27 листопада 1998 року в Москві.

 

Теги: #рф #інвестиції #угода

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