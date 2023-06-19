Політика

15:09 19.06.2023

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, і вже збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння

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Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, і вже збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що Берлін підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії стільки, скільки знадобиться, і німецька оборонна промисловість уже нарощує потужності не лише для виробництва, а й ремонту озброєння.

Про це Шольц сказав у понеділок у Берліні на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який перебуває в Німеччині з дводенним візитом.

"Ми маємо бути готові до того, що російська війна агресії може тривати досить довго. Ми готуємося до цього і, відповідно, адаптуємо наші політики. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті, і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", - заявив канцлер.

Зазначивши, що в Німеччині відбудуться найбільші навчання союзників із НАТО "Повітряний захисник 2023", Шольц висловив упевненість у тому, що в Європі необхідно інвестувати в протиповітряну оборону. "З ініціативою "Європейський небесний щит" ми разом збільшимо захист від балістичних, крилатих ракет і дронів", - деталізував він.

Крім того, канцлер повідомив про рішення уряду виділяти 2% ВВП на оборону.

Теги: #німеччина #шольц

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